WikiLeaks опублікує матеріали про вибори США і поставки зброї

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Вівторок, 4 жовтня 2016, 13:41

WikiLeaks найближчим часом опублікує важливі дані, що стосуються виборів у США.

Про це повідомив засновник організації Джуліан Ассанж під час телемосту, присвяченого 10-річчю організації, повідомляє "Інтерфакс".

"Протягом наступних 10 тижнів ми будемо публікувати новий матеріал щотижня. У нас дуже щільний графік, всі документи на тему виборів в США повинні вийти до 8 листопада", – сказав Ассанж.

За його словами, серія публікацій також буде включати документи про війну, постачання озброєнь та компанію Google.

Ассанж додав, що перші матеріали будуть опубліковані вже на цьому тижні.

Він також спростував інформацію про те, що WikiLeaks має намір майбутніми публікаціями "знищити" кандидата в президенти Хілларі Клінтон.

Теми: США зброя вибори
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