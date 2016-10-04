Журналисты нашли у Путина секретную дачу в Карелии

Президент России Владимир Путин отдыхает в охраняемых особняках в Карелии, которые расположены на участках компании "Прайм" бизнесменов Юрия и Бориса Ковальчуков.

Об этом идет речь в расследовании телеканала "Дождь".

По данным издания, Путин не раз приезжал туда отдохнуть, о чем сообщили три источника – представитель заксобрания Карелии, бизнесмен, а также сотрудник компании, оформлявшей интерьер одного из особняков.

Телеканал отмечает, что местные жители "однозначно связывают" резиденцию с российским президентом. Однако документальных свидетельств посещения Путиным "дачи" в Карелии найти не удалось.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на вопрос о резиденции отвечать отказался.

С 2010 по 2013 год ООО "Прайм", по данным телеканала, купило 140 гектаров земли рядом с островом Валаам на территории планируемого национального парка "Ладожские шхеры". Там же фирма арендовала еще 290 гектаров леса.

Компания "Прайм" неоднократно упоминалась в СМИ как владелец земли, связанной с российским руководством. В частности, она владеет участком по соседству с президентской государственной резиденцией "Ужин" на Валдае.

Одной из дочерних фирм "Прайма" частично принадлежит горнолыжный курорт, где, по информации СМИ, праздновала свадьбу предполагаемая дочь президента Катерина Тихонова.

По информации издания La Stampa, секретная собственность Путина оценивается приблизительно в 40 миллиардов долларов.

"Путин, наверное, имеет такие же магические способности, как и герой немецких сказок Румпельштильцхен, который умел превращать солому в золото. Иначе как можно объяснить то, что Путин со своей официальной зарплатой в 145 тысяч евро в год обладает состоянием, которое западные спецслужбы оценивают в 40 миллиардов долларов", – говорилось в статье немецкого таблоида Bild.

По информации издания, эта сумма не включает недвижимость, которой тоже очень много и она очень дорогая. Всего в распоряжении Путина 23 дворца, резиденции, виллы и люксовые комплексы зданий. Через подставных лиц он владеет 10 объектами недвижимости, включая дворец на Черном море и комплексом зданий класса люкс в Москве.

Также, кроме 20 государственных яхт, у Путина есть своя личная яхта, которая зарегистрирована на одного из его друзей-олигархов.

"Зеркало недели"