Журналісти знайшли у Путіна секретну дачу в Карелії

00
0
Вівторок, 4 жовтня 2016, 14:57

Президент Росії Володимир Путін відпочиває особняках під охороною в Карелії, які розташовані на ділянках компанії "Прайм" бізнесменів Юрія і Бориса Ковальчуків.

Про це йдеться в розслідуванні телеканалу "Дождь".

За даними видання, Путін не раз приїжджав туди відпочити, про що повідомили три джерела – представник законодавчих зборів Карелії, бізнесмен, а також співробітник компанії, оформляла інтер'єр одного з особняків.

Телеканал зазначає, що місцеві жителі "однозначно пов'язують" резиденцію з російським президентом. Однак документальних свідчень відвідування Путіним "дачі" в Карелії знайти не вдалося.

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков на запитання про резиденцію відповідати відмовився.

З 2010 до 2013 року ТОВ "Прайм", за даними телеканалу, купило 140 гектарів землі поруч з островом Валаам на території планованого національного парку "Ладозькі шхери". Там же фірма орендувала ще 290 гектарів лісу.

Компанія "Прайм" неодноразово згадувалася в ЗМІ як власник землі, пов'язаної з російським керівництвом. Зокрема, вона володіє ділянкою по сусідству з президентською державною резиденцією "Ужин" на Валдаї.

Однією з дочірніх фірм "Прайм" частково належить гірськолижний курорт, де, за інформацією ЗМІ, святкувала весілля донька президента Катерина Тихонова.

За даними видання La Stampa, секретна власність Путіна оцінюється приблизно в 40 мільярдів доларів.

"Путін, напевно, має такі ж магічні здібності, як і герой німецьких казок Румпельштільцхен, який умів перетворювати солому на золото. Інакше як можна пояснити те, що Путін зі своєю офіційною зарплатою в 145 тисяч євро на рік має статки, яке західні спецслужби оцінюють в 40 мільярдів доларів", – говорилося в статті німецького таблоїду Bild.

За інформацією видання, ця сума не включає нерухомість, якої теж дуже багато і вона дуже дорога. Всього в розпорядженні Путіна 23 палаци, резиденції, вілли і люксові комплекси будівель. Через підставних осіб він володіє 10 об'єктами нерухомості, включаючи палац на Чорному морі і комплексом будівель класу люкс у Москві.

Також, крім 20 державних яхт, у Путіна є своя особиста яхта, яка зареєстрована на одного з його друзів-олігархів.

"Дзеркало тижня"

Теми: Путін
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.
По темі
Путін зобов'язав Росгвардію знімати відбитки пальців у росіян 4 жовтня 2016, 12:02
Путін вимагає від США зняти санкції 3 жовтня 2016, 18:11
Радника Путіна можуть засудити до довічного – ГПУ 3 жовтня 2016, 17:47
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Через збій зник доступ до е-декларацій
У Раду внесли ще один законопроект про контроль ГПУ над НАБУ
Бойовики обстріляли школу у Мар'їнці, де навчаються 150 дітей
Добкін і ще 170 нардепів отримують компенсацію за житло
Усі новини
Фото

В Китаї стоїть вежа, яка поглинає з повітря смог, а з бруду роблять каблучки

Аптечки та патрони

Що возять волонтери на фронт на третьому році війни