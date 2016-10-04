В БПП еще не думали о визовом режиме с РФ

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Вторник, 4 октября 2016, 17:06

Фракция БПП в Верховной Раде пока не обсуждала вопрос о возможной отмене безвизового режима с РФ и считает, что решение по этому вопросу должно быть взвешенным и продуманным.

Об этом заявил заместитель председателя фракции Сергей Березенко, передает Інтерфакс-Україна.

"Такой дискуссии мы на фракции не провели. Нам предстоит провести консультации, в частности с господином Климкиным (министр иностранных дел Украины Павел Климкин - ИФ), с Министерством иностранных дел, потому что все наши усилия по сохранению мира могут быть перечеркнуты какими не до конца продуманными действиями", - сказал Березенко.

Заместитель председателя фракции "БПП" считает, что если такое решение может вызвать обострение обстановки на линии соприкосновения в зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе, то именно о таких возможных последствиях надо думать прежде всего.

Как сообщалось, после ареста в России украинского журналиста Романа Сущенко председатель Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что не исключает рассмотрения вопроса о введении визового режима с РФ и расширение санкций.

Темы: Росcия БПП Верховная Рада
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Комментарии — 2
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IP: 92.112.230.---sensor+204.10.2016 17:42
тому що всі наші зусилля зі збереження миру можуть бути перекреслені якимись не до кінця продуманими діями
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Ахахаххаха. Ну при чём тут визовый режим и мирные усилия? Путькин с глазьевым обидятся и начнут наступление? Ну так если постоянно бояться террористов и бандитов по любому поводу так лучше вообще не жить.
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IP: 94.45.140.---НашУкраїнець04.10.2016 17:26
Це повне ігнорування національної безпеки коли з державою агресором немає візового режиму. Візовий режим з Росією мали ще ввести в лютому-березні 2014 року.
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