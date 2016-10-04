У БПП ще не думали про візовий режим з РФ

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Вівторок, 4 жовтня 2016, 17:06

Фракція БПП у Верховній Раді наразі не обговорювала питання про можливе скасування безвізового режиму з РФ та вважає, що рішення з цього питання має бути виваженим і продуманим.

Про це заявив заступник голови фракції Сергій Березенко, передає Інтерфакс-Україна.

"Такої дискусії ми на фракції не провели. Нам треба буде провести консультації, зокрема з паном Клімкіним (міністр закордонних справ України Павло Клімкін - ІФ), з Міністерством закордонних справ, тому що всі наші зусилля зі збереження миру можуть бути перекреслені якимись не до кінця продуманими діями", - сказав Березенко.

Заступник голови фракції "БПП" вважає, що якщо таке рішення може спричинити загострення обстановки на лінії зіткнення в зоні проведення антитерористичної операції на Донбасі, то саме про такі можливі наслідки треба думати насамперед.

Як повідомлялося, після арешту в Росії українського журналіста Романа Сущенка голова Верховної Ради Андрій Парубій заявив, що не виключає розгляду питання про запровадження візового режиму з РФ та розширення санкцій.

Теми: Росія БПП Верховна Рада
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Коментарі — 2
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IP: 92.112.230.---sensor+204.10.2016 17:42
тому що всі наші зусилля зі збереження миру можуть бути перекреслені якимись не до кінця продуманими діями
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Ахахаххаха. Ну при чём тут визовый режим и мирные усилия? Путькин с глазьевым обидятся и начнут наступление? Ну так если постоянно бояться террористов и бандитов по любому поводу так лучше вообще не жить.
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IP: 94.45.140.---НашУкраїнець04.10.2016 17:26
Це повне ігнорування національної безпеки коли з державою агресором немає візового режиму. Візовий режим з Росією мали ще ввести в лютому-березні 2014 року.
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