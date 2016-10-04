Для украинской армии разработали новые аптечки

Для бойцов украинской армии разработали новые аптечки и санитарные рюкзаки.

Об этом во вторник сообщил начальник медицинской службы ВСУ полковник медицинской службы Эдуард Хорошун, сообщает Укринформ.

"Сейчас разработаны новые рюкзаки и аптечки, которые выдаются санитарам и санинструктор", - сказал Хорошун.

По его словам, новые аптечки и рюкзаки прежде всего отличаются от старых наполнением.

Например, количество кровоостанавливающие жгутов в них увеличено до 2 штук.

Хорошун отметил, что пока невозможно окончательно сказать, на сколько позиций увеличится количество медпрепаратов в индивидуальных аптечках, поскольку представители медицинской службы постоянно мониторят ситуацию на передовой и советуются с военнослужащими о том, какие медикаменты необходимы в боевых условиях.

Он уточнил, что новые аптечки могут различаться по составу для различных родов войск.

Например, бойцы ВДВ, которые могут действовать в отрыве от основного состава, дополнительно получат обезболивающие препараты.