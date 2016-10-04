Для украинской армии разработали новые аптечки
Для бойцов украинской армии разработали новые аптечки и санитарные рюкзаки.
Об этом во вторник сообщил начальник медицинской службы ВСУ полковник медицинской службы Эдуард Хорошун, сообщает Укринформ.
"Сейчас разработаны новые рюкзаки и аптечки, которые выдаются санитарам и санинструктор", - сказал Хорошун.
По его словам, новые аптечки и рюкзаки прежде всего отличаются от старых наполнением.
Например, количество кровоостанавливающие жгутов в них увеличено до 2 штук.
Хорошун отметил, что пока невозможно окончательно сказать, на сколько позиций увеличится количество медпрепаратов в индивидуальных аптечках, поскольку представители медицинской службы постоянно мониторят ситуацию на передовой и советуются с военнослужащими о том, какие медикаменты необходимы в боевых условиях.
Он уточнил, что новые аптечки могут различаться по составу для различных родов войск.
Например, бойцы ВДВ, которые могут действовать в отрыве от основного состава, дополнительно получат обезболивающие препараты.