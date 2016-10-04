Снайпер обстрелял позиции сил АТО в Новоалександровке и Степном

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Вторник, 4 октября 2016, 19:44

Боевики во вторник 19 раз нарушили режим прекращения огня.

Как сообщает пресс-центр АТО, на Мариупольском направлении они стреляли в районе Широкино и Гнутово из пулеметов и стрелкового оружия, а в районе Славного боевики применили противотанковый ракетный комплекс.

"На Донецком направлении обстрелы со стороны оккупантов из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия зафиксированы в районе Авдеевки", - отмечается в сообщении.

Кроме того, на Луганском направлении боевики предприняли вооруженные провокации в районе Новоалександровки, Новозвановки и Попасной, где было применено стрелковое оружие, пулеметы и гранатометы.

По Новоалександровке и Степном вел огонь снайпер, а также по Новоалександровке враг открывал огонь из минометов 120-го и 82-го калибра.

Украинская правда

Темы: АТО
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