Где фортификации? Харьковская ОВА платила миллионы фиктивным фирмам

Оновлено о 20:30

Сотні мільйонів гривень, ймовірно, могли вкрасти на будівництві фортифікацій на Харківщині, де зараз активно наступає "рсня". Багатомільйонні підряди на будівництво фортифікаційних споруд, на які там загалом витратили 7 мільярдів гривень, Харківська ОВА зливала на підставні фірми аватарів.

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Зокрема, департамент Житлово-комунального господарства (ЖКГ) та паливно-енергетичного комплексу Харківської ОВА укладав прямі договори на постачання деревини для укріплень із фірмами з ознаками фіктивності.

На 270 млн на деревину, інформація щодо якої засекречена, уклали договори із ФОП Чаус І.О., ТОВ "Герц індустрія", ТОВ "Сатисбуд", ТОВ "АТТ БУД" та ТОВ "ДЕРЕВООБРОБНЕ ПІДПРИЄМСТВО ВОСХОД".

Усі вони почали заробляти мільйони одразу за кілька місяців після реєстрації. Класично – за прямими договорами і без конкурсних закупівель.

Так сталося, що департамент Харківської ОВА для оборонних закупівель обирав щойно зареєстровані ноунейм фірми і ФОПи. Більше того, власники цих фірм не нагадують успішних бізнесменів і бізнесвумен – мають десятки судових справ, від крадіжок віскі до домашнього насилля над чоловіком і матір'ю, дехто з них позбавлені батьківських прав та мали виконавчі провадження за кредити в банках.

Ще одна цікава деталь – схоже, ці бенефіціари навіть не здогадуються, що вони мільйонери. Адже продовжують працювати позмінно "на полях" та заводах.

Ще раз: в ОВА укладають прямі договори на деревину для фортифікацій із фірмами, "власники" яких навіть не знають, що вони заробляють мільйони. Оце так засекречення військової інформації.

"Секретні" аватари Харківської ОВА

Очевидно, що підрядників для військових угод шукали прискіпливо – людей не багатих, із низкою судових справ та боргами. Частина з них навіть пов'язані між собою.

Схема почалася із ФОП Чаус Ігор Олегович. За три місяці після реєстрації департамент ОВА укладає з ним прямі договори на постачання деревини на мільйони гривень.

Цікаво, що у липні 2023 року, коли Чаус тільки зареєстрував ФОП, мав виконавче провадження за штраф від поліції. Раніше ж його визнавали винним за крадіжку півлітрового "Джек Деніелс" в АТБ. За крадене віскі він відпрацьовував 100 годин громадських робіт. Успішний бізнесмен із лихих 2010-х

Продовжили схему "успішні бізнесвумен". Обидві із міста Кам'янське Дніпропетровської області.

Перша – Вікторія Смоляк, власниця ТОВ "Герц індустрія". ТОВку зареєстрували у червні 2023 року, а вже за декілька місяців вона почала заробляти на деревині мільйони. Знову ж, за прямими договорами. За менш, ніж рік, фірма змінює чотири керівники, що теж є ознакою фіктивності.

На пані Смоляк – не тільки ТОВка, а й 5 виконавчих проваджень за стягнення від банків, суди за ухиляння від батьківських обов'язків. Жінка п'яною вчинила домашнє насилля над матір'ю. Нині ж вона працює на Дніпровському металургійному комбінаті.

Не дуже схоже на власницю успішної фірми, яка за 9 місяців заробила 116 мільйонів від департаменту ОВА?

Друга бізнесвумен – Наталія Коваль. На неї реєструють ТОВ "Сатисбуд" через три дні після реєстрації "Герц індустрії". Ще одна успішна фірма, через яку проганяють понад 52 мільйони.

Власниця фірми теж має букет судових справ, зокрема, щодо позбавлення батьківських прав, знаходження в громадському місці у п'яному вигляді, вчинення домашнього насильства у відношенні до чоловіка. Як стало нам відомо, жінка нині працює позмінно в полях.

Цікаво, що і ТОВ "Герц індустрія", і ТОВ "Сатисбуд" мають одного і того ж директора – Дмитра Кнорозова. Очікувано, і він теж має виконавчі провадження, де виступає боржником.

Через наступні ТОВки – "АТТ БУД" та "ДЕРЕВООБРОБНЕ ПІДПРИЄМСТВО ВОСХОД" департамент ЖКГ Харківської ОВА проганяє мільйони. Їхні власники та керівники мають дотичність до ще понад 30 нещодавно створених компаній із широким спектром видів діяльності.

За цією схемою неозброєним оком видно, як хтось, будучи вхідним у владні кабінети, нещадно реєструє нові фірми, використовуючи для цього людей, які в силу обставин можуть не здогадуватися про це. І цей хтось далі продовжує заробляти на крові.

В ідеалі це мало б стати корисною інформацією для правоохоронних органів і подальших викриттів фіктивних фірм, які в ЗСУ крадуть мільйони. Адже більшість з цих десятків фірм нині сплячі та ймовірно, "достигають" для подальшої участі у схемах з виведення коштів у тінь та ухилення від сплати податків.

Мартина Богуславець

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