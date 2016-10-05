Полиция расследует гибель депутата Красноградского райсовета

328 просмотров
0
Среда, 5 октября 2016, 00:38

Депутат Красноградского райсовета (Харьковская обл.) Роман Шиян найден мёртвым в селе Лукашовка – он скончался в результате огнестрельного ранения из ружья.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Как сообщает отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в Харьковской области, информация о происшествии поступила в Красноградский отдел полиции 4 октября около 11.00.

"Установлено, что тело погибшего находилось возле пруда, рядом со сторожкой. Возле него выявлено ружье. Погибшим является 45-летний мужчина, житель этого же села", - говорится в сообщении.

Он скончался в результате огнестрельного ранения из ружья, по предварительной информации, в область сердца, уточнили позже в отделе коммуникации облуправления полиции.

В Единый реестр досудебных расследований внесена информация по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство).

Погибший – депутат Красноградского райсовета от Аграрной партии Украины Роман Шиян, подтвердил в комментарии корреспонденту агентству глава Харьковской региональной партийной организации Аграрной партии Михаил Золотарёв.

По его словам, Шиян был руководителем сельскохозяйственного кооператива "Родина" и в последние годы участвовал в судебных разбирательствах, касающихся земли.

Темы: Харьковская область полиция
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.
По теме
Конкурсная комиссия избрала Светличную главой Харьковской ОГА 4 октября 2016, 19:03
Число погибших от отравления суррогатным алкоголем растет 4 октября 2016, 12:33
На Харьковщине от отравления алкоголем умерли уже 23 человека 27 сентября 2016, 17:28
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Нацполиция открыла уголовное производство из-за фальшивого взлома е-декларирования
Конкурсная комиссия избрала Гундича председателем Житомирской ОГА
Председатель Черниговского облсовета устроил ДТП. Его проверяют на трезвость
Адвокат Фейгин прорвался к Сущенко
Все новости
Протест

Тысячи женщин в Польше вышли на протест о запрете абортов

#NobelPrize

Объявлено имя лауреата Нобелевской премии-2016 по медицине