Поліція розслідує загибель депутата Красноградської райради

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Середа, 5 жовтня 2016, 00:38

Депутат Красноградської райради (Харківська обл.) Роман Шиян знайдений мертвим в селі Лукашівка - він помер у результаті вогнепального поранення з рушниці.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

Як повідомляє відділ комунікації Головного управління Національної поліції в Харківській області, інформація про подію надійшла до Красноградського відділу поліції 4 жовтня близько 11.00.

"Встановлено, що тіло загиблого знаходилося біля ставка, поруч зі сторожкою. Біля нього виявлено рушницю. Загиблим є 45-річний чоловік, житель цього ж села", - йдеться в повідомленні.

Він помер в результаті вогнепального поранення з рушниці, за попередньою інформацією, в область серця, уточнили пізніше у відділі комунікації облуправління поліції.

До Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено інформацію по ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство).

Загиблий - депутат Красноградської райради від Аграрної партії України Роман Шиян, підтвердив в коментарі кореспонденту агентству глава Харківської регіональної партійної організації Аграрної партії Михайло Золотарьов.

За його словами, Шиян був керівником сільськогосподарського кооперативу "Батьківщина" і в останні роки брав участь в судових розглядах, що стосуються землі.

Теми: Харківська область поліція
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