СБУ: заявления РФ о подготовке "провокаций" относительно СЦКК – фейк

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Среда, 5 октября 2016, 08:12

Министерство обороны России заявило, что имеет информацию о якобы готовящейся спецслужбами Украины провокации в отношении российских офицеров Совместного центра по координации и контролю режима прекращения огня.

Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

"Акция СБУ с задержанием российских военнослужащих по обвинению в якобы "шпионаже" будет реализована в ходе предстоящей на днях ротации российского контингента СЦКК", – говорится в сообщении.

В Минобороны РФ напоминают, что "российские офицеры находятся на территории Украины по взаимной договоренности российского и украинского руководства только для оказания помощи представителям Совместной мониторинговой миссии ОБСЕ в контроле прекращения боевых действий".

"Во избежание срыва дальнейшей работы СЦКК, призываем украинское руководство со всей ответственностью отнестись к данной информации и не допустить провокаций в отношении российских военнослужащих со стороны украинских спецслужб", – резюмируется в сообщении.

В свою очередь в пресс-службе СБУ эти обвинения назвали очередным фейком российской власти.

Украинская правда

Темы: Росcия СБУ Донбасс
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IP: 91.226.254.---Карл М.05.10.2016 08:44
Надо полагать, РФ-ия планирует провокации руками этих "наблюдателей". Сумасшествие обостряется.
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