СБУ: заяви РФ про підготовку "провокацій" щодо СЦКК – фейк

Міністерство оборони Росії заявило, що має інформацію про нібито підготовку спецслужбами України провокацій щодо російських офіцерів Спільного центру з координації та контролю режиму припинення вогню.



Про це повідомляється на офіційному сайті відомства.



"Акція СБУ із затриманням російських військовослужбовців за звинуваченням у нібито "шпигунстві" буде реалізована в ході ротації російського контингенту СЦКК, яка має відбутися днями", – йдеться в повідомленні.



У Міноборони РФ нагадують, що "російські офіцери знаходяться на території України за взаємною домовленістю російського і українського керівництва тільки для надання допомоги представникам Спільної моніторингової місії ОБСЄ в контролі припинення бойових дій".



"Щоб уникнути зриву подальшої роботи СЦКК, закликаємо українське керівництво з усією відповідальністю поставитися до цієї інформації і не допустити провокацій у відношенні російських військовослужбовців з боку українських спецслужб", – резюмується в повідомленні.

Водночас у прес-службі СБУ ці звинувачення назвали черговим фейком російської влади.

Українська правда