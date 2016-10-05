СБУ: заяви РФ про підготовку "провокацій" щодо СЦКК – фейк

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Середа, 5 жовтня 2016, 08:12

Міністерство оборони Росії заявило, що має інформацію про нібито підготовку спецслужбами України провокацій щодо російських офіцерів Спільного центру з координації та контролю режиму припинення вогню.

Про це повідомляється на офіційному сайті відомства.

"Акція СБУ із затриманням російських військовослужбовців за звинуваченням у нібито "шпигунстві" буде реалізована в ході ротації російського контингенту СЦКК, яка має відбутися днями", – йдеться в повідомленні.

У Міноборони РФ нагадують, що "російські офіцери знаходяться на території України за взаємною домовленістю російського і українського керівництва тільки для надання допомоги представникам Спільної моніторингової місії ОБСЄ в контролі припинення бойових дій".

"Щоб уникнути зриву подальшої роботи СЦКК, закликаємо українське керівництво з усією відповідальністю поставитися до цієї інформації і не допустити провокацій у відношенні російських військовослужбовців з боку українських спецслужб", – резюмується в повідомленні.

Водночас у прес-службі СБУ ці звинувачення назвали черговим фейком російської влади.

Українська правда

Теми: Росія СБУ Донбас
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IP: 91.226.254.---Карл М.05.10.2016 08:44
Надо полагать, РФ-ия планирует провокации руками этих "наблюдателей". Сумасшествие обостряется.
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