В коллегию судей по "бриллиантовым прокурорам" попал друг Корнийца

В коллегию судей по делу "бриллиантовых прокуроров" вошел бывший сослуживец обвиняемого экс-зампрокурора Киевской области Александра Корнийца Илларион Рудык.

Он объявил о самоотводе, который был удовлетворен Голосеевским райсудом Киева, передает корреспондент ЛІГА.net.

"Одна из судей коллегии подала в отставку, и есть решение Верховной Рады об ее отставке. Автоматической системой был назначен судья Рудык", – рассказал журналистам представитель стороны обвинения, прокурор ГПУ Янис Симонов.

"Данный судья объявил о самоотводе. Он отметил, что вместе с обвиняемым Корнийцом в 2006-2010 годах работал в органах прокуратуры Киева и поддерживает с ним дружественные отношения. Это стало основанием для самоотвода", – добавил он.

В ближайшее время автоматическая система должна назначить другого судью.

В июне 2015 года сотрудники СБУ задержали первого замначальника Главного следственного управления ГПУ Владимира Шапакина и заместителя прокурора Киевской области Александра Корнийца по подозрению в вымогательстве взятки в особо крупном размере.

В ходе задержания у них обнаружили около $500 тысяч, а также бриллианты и огнестрельное оружие.

Через некоторое время Шапакина и Корнийца уволили из органов прокуратуры.

5 октября в Голосеевском районном суде Киева продолжают рассматривать дело "бриллиантовых прокуроров".