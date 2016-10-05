МИД обратился по делу Сущенко к омбудсмену РФ

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Среда, 5 октября 2016, 17:46

Посольство Украины в России обратилось к уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой с просьбой содействовать допуску к арестованному журналисту "Укринформа" Роману Сущенко украинских консулов.

Об этом агентству "Интерфакс-Украина" заявила спикер Министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца.

"Наше посольство отправило на имя уполномоченного по правам человека России Москальковой письмо с просьбой допустить украинского консула. Мы продолжаем предпринимать все необходимые меры и по состоянию на 17.00 сегодняшнего дня разрешение не предоставлено", – сказала она.

Как известно, с требованием освободить Сущенко выступил ряд международных институтов, в частности Репортеры без границ и уполномоченное ОБСЕ по вопросам свободы слова Дуня Миятович.

Кроме того, группа депутатов Европарламента написала по этому поводу письмо Путину.

Сущенко был задержан в Москве за якобы "шпионскую акцию", 1 октября суд арестовал его на два месяца.

Темы: Сущенко СМИ Росcия
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