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Задержание Сущенко: группа евродепутатов написала письмо Путину

Среда, 5 октября 2016, 17:30

Депутаты Европарламента направили письма президенту РФ Владимиру Путину, президентам Еврокомиссии Жан-Клоду Юнкеру и Европейского Совета Дональду Туску с требованием освободить украинского журналиста Романа Сущенко.

Текст письма опубликован на официальной странице депутата из Польши Михала Бони, который выступил его инициатором, передает УНИАН.

Также письмо направили высокому представителю ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерици Могерини.

Члены Европейского парламента обеспокоены незаконным задержанием украинского журналиста Романа Сущенко властями РФ 30 сентября", - говорится в письме.

Депутаты расценивают такую ситуацию как "сигнал для беспокойства для любого потенциального посетителя Российской Федерации".

"В соответствии с текущей ситуации любой может быть обвинен в шпионаже и быть задержан. Роман Сущенко имеет надежную репутацию хорошего профессионала, который работает уже много лет во Франции, стране, которая является членом "нормандского формата", и все обвинения в его адрес расцениваются не более, как дальнейшие незаконные действия по отношению к украинским гражданам со стороны Российской Федерации", - подчеркнули авторы обращения.

Депутаты просят немедленно освободить Сущенко и требуют внимания к этой ситуации.

Письмо подписали, кроме Михала Бони, вице-президент группы либералов Пятрас Ауштрявичюс, лидер "Зеленых" Ребекка Хармс и заместитель председателя подкомитета по вопросам безопасности и обороны Яромир Щетина.

Как известно, с требованием освободить Сущенко выступил ряд международных институтов, в частности Репортеры без границ и уполномоченное ОБСЕ по вопросам свободы слова Дуня Миятович.

Темы: ПутинЕвропаСущенко
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