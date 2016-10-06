Россия предостерегает Черногорию и Боснию от вступления в НАТО

Предполагаемое вступление Черногории, а также Боснии и Герцеговины в НАТО повредит отношениям этих стран с Российской Федерацией.

Об этом заявил директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Андрей Келин, сообщает "Интерфакс".

"Сейчас НАТО проводит крайне недружественный курс в отношении России, размещаются иностранные войска на территории прибалтийских государств. Присоединение к НАТО в этой ситуации работает не на стабильность, а на усиление конфронтации в отношениях между странами", - сказал он на форуме молодых дипломатов.

"И я просил бы это иметь в виду: сейчас Черногория туда собирается, я знаю, что стимулируют и Боснию и Герцеговину. Это не послужит улучшению наших отношений", - отметил Келин.

Напомним, протокол о присоединении Черногории к НАТО был подписан в мае в Брюсселе министрами иностранных дел стран-членов Альянса.

После ратификации протокола всеми странами-участницами Нато Черногория должна стать его 29-м членом.

Как сообщалось, премьер Черногории не исключил проведения референдума о вступлении в НАТО.

Европейская правда