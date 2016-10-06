Прокуратура: Минобороны закупило 95 тысяч комплектов некачественной формы

Прокуратура начала уголовное производство по факту закупки 95 тысяч комплектов летних полевых костюмов.

Об этом в четверг сообщает военная прокуратура Центрального региона.

Производство касается должностных лиц Главного военного представительства, не осуществивших проверку изготовленного военной одежды в соответствии с государственными требованиями.

Указывается, что в апреле 2016 Департамент госзакупок Минобороны заключил ряд договоров с субъектами предпринимательской деятельности по поставкам летних полевых костюмов для военнослужащих в количестве 95 тысяч комплектов.

В то же время, качество этих костюмов должны были осуществить представители Главного военного представительства и подчиненные ему военные представительства.

"Впрочем, указанные должностные лица указанную проверку не осуществили. Получив продукцию ненадлежащего качества, подписали акты ее приема, на основании которых Минобороны Украины перечислены бюджетные средства на счета субъектов хозяйствования на сумму более 15 млн. грн.", - говорится в сообщении.

Как известно, Верховная Рада увеличила расходы на оборону и безопасность на 7,1 миллиарда гривен.

Украинская правда