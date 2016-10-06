Прокуратура: Минобороны закупило 95 тысяч комплектов некачественной формы

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Четверг, 6 октября 2016, 16:58

Прокуратура начала уголовное производство по факту закупки 95 тысяч комплектов летних полевых костюмов.

Об этом в четверг сообщает военная прокуратура Центрального региона.

Производство касается должностных лиц Главного военного представительства, не осуществивших проверку изготовленного военной одежды в соответствии с государственными требованиями.

Указывается, что в апреле 2016 Департамент госзакупок Минобороны заключил ряд договоров с субъектами предпринимательской деятельности по поставкам летних полевых костюмов для военнослужащих в количестве 95 тысяч комплектов.

В то же время, качество этих костюмов должны были осуществить представители Главного военного представительства и подчиненные ему военные представительства.

"Впрочем, указанные должностные лица указанную проверку не осуществили. Получив продукцию ненадлежащего качества, подписали акты ее приема, на основании которых Минобороны Украины перечислены бюджетные средства на счета субъектов хозяйствования на сумму более 15 млн. грн.", - говорится в сообщении.

Как известно, Верховная Рада увеличила расходы на оборону и безопасность на 7,1 миллиарда гривен.

Украинская правда

Темы: Минобороны армия деньги
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Комментарии — 3
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IP: 68.105.24.---Tetyana Pikuleva06.10.2016 18:11
Щоб закінчився весь цей ідіотизм навколо і всередині армії під час так званого "АТО", треба прийняти необхідні законодавчі акти, якими перевести українських військових і тих хто їх забезпечує всім необхідним до їх відповідальності, яка діє у воєнний час. Під час війни за такі порушення військові трибунали, як правило виносили найсуворіші приговори.
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IP: 93.74.59.---RX06.10.2016 17:51
Чего им за это будет? Когда-то штрафбат или диссбат. Сегодня в феййсбуке поругают.
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IP: 194.44.160.---Семенен06.10.2016 17:31
Як же так... Це вороги, чи просто нехлюї?
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