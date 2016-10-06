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Рада додатково виділила на оборонку більше 7 млрд гривень

Четвер, 6 жовтня 2016, 12:17

Верховна Рада збільшила видатки на оборону та безпеку на 7,1 мільярда гривень.

Відповідне рішення підтримали 265 народних депутатів.

Законом збільшено видатки на оборону і безпеку на суму 7,1 млрд гривень, з них на грошове забезпечення - 6,3 млрд гривень.

Зокрема, передбачено збільшити фінансування Міністерства оборони на 3,8 млрд гривень, Головного управління розвідки Міністерства оборони - на 175 млн гривень, Національної поліції - на 2,4 млрд гривень.

Також передбачено збільшення фінансування Державної прикордонної служби та інших силових структур - на 782,7 млн гривень, СБУ - на 128,5 млн гривень, Управління державної охорони України - на 51 млн гривень.

На оплату праці з нарахуваннями працівників центральних органів виконавчої влади, місцевих державних адміністрацій та закордонних дипломатичних установ України виділяється 1,5 млрд гривень.

Міністерству регіонального розвитку виділяється 950 млн гривень, на підтримку вугледобувних підприємств - 420 млн гривень; Міністерству юстиції для забезпечення фінансування витрат, пов’язаних з представництвом інтересів України у закордонних юрисдикційних органах - 90 млн гривень.

Крім того 50 млн гривень виділяється на модернізацію та оновлення матеріально-технічної бази професійно-технічних навчальних закладів державної форми власності.

Нагадаємо, 28 вересня Рада національної безпеки і оборони підтримала рішення Кабінету міністрів щодо внесення змін до закону "Про Державний бюджет України на 2016 рік" з метою збільшення фінансування силових структур.

Економічна правда

Теми: арміяВерховна Рада
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