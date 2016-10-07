В МИД напомнили, что уже сделано для контроля пересечения границы россиянами

В Министерстве иностранных дел Украины напоминают, что за последние 2,5 лет при поддержке этого ведомства правительство усилило контроль за гражданами России, которые въезжают на территорию Украины.

Об этом рассказал заместитель директора департамента консульской службы, начальник управления консульского обслуживания МИД Украины Александр Гаман в эфире программы Радио Свобода.

Он, в частности, отметил, что в марте 2015 года МИД разработало для правительства проект постановления, которым государство остановило ряд положений безвизового соглашения с Россией.

"На сегодня гражданин России может въехать в Украину только на основании заграничного паспорта. Это не внутренний паспорт, который не считывается, и Государственная пограничная служба должна вручную обрабатывать данные, которые предоставляет гражданин России", - рассказал Гаман.

Кроме того, по словам представителя МИД, были внесены изменения и в порядок пересечения границы жителями близлежащих областей.

"Мы понимаем, что, пожалуй, более половины тех, кто пересекает границу в обе стороны, - это такие граждане (жители приграничных регионов - ред.). Мы остановили действие некоторых положений соглашения о возможности поездок по внутренним паспортам граждан России в Украине и фактически прекратили действие местных пунктов пропуска", - сказал Гаман.

"На сегодня гражданин России может въезжать только через международный или межгосударственный пункт пропуска, который оснащен хорошим оборудованием, и пограничная служба имеет возможность контролировать въезд таких граждан", - подчеркнул он.

Гаман, однако, добавил, что вопрос возможного введения визового режима для граждан России прорабатывается МИД на предмет рисков и "возник не сегодня".

Как сообщалось, в четверг Верховная Рада так и не рассмотрела внесенный в повестку дня вопрос о возможном введении визового режима с Россией.