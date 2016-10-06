Парубій закрив Раду, візи з Росією не розглянули

Спікер Верховної Ради Андрій Парубій закрив засідання Верховної Ради. Проект постанови про введення візового режиму з РФ депутати не розглянули.

Так, депутати прийняли закон про продовження мораторію на продаж землі, потім розглянули законопроект про створення Державного дорожнього фонду. Аби встигнути розглянути ці рішення, Парубій продовжив засідання Ради на 15 хвилин. Однак цього часу виявилося недостатньо, щоб розглянути питання про візи, і спікер закрив засідання парламенту.

Лідер фракції БПП Ігор Гринів у коментарі УП зазначив, що парламент просто не встиг дійти до постанови про візи.

"Чому не голосували за візовий? Тому що ми встигли проголосувати за інші законопроекти, ми ж дурня не валяли", - сказав Гринів.

Як відомо, Верховна Рада мала у четвер розглянути проект постанови 4030 про "звернення до Кабінету Міністрів України щодо припинення дії Угоди між Урядом України і Урядом Російської Федерації про безвізові поїздки громадян України і Російської Федерації".

Міністр закордонних справ Павло Клімкін заявив про необхідність прогнозу і вивчення ризиків, які можуть виникнути в разі введення візового режиму з Російською Федерацією.

Як повідомлялося, після затримання і арешту в Росії українського журналіста Романа Сущенка спікер Верховної Ради Андрій Парубій заявив, що не виключає розгляду питання про введення візового режиму з РФ і розширення санкцій.

Українська правда