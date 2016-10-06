Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Парубій закрив Раду, візи з Росією не розглянули

Четвер, 6 жовтня 2016, 18:39

Спікер Верховної Ради Андрій Парубій закрив засідання Верховної Ради. Проект постанови про введення візового режиму з РФ депутати не розглянули.

Так, депутати прийняли закон про продовження мораторію на продаж землі, потім розглянули законопроект про створення Державного дорожнього фонду. Аби встигнути розглянути ці рішення, Парубій продовжив засідання Ради на 15 хвилин. Однак цього часу виявилося недостатньо, щоб розглянути питання про візи, і спікер закрив засідання парламенту.

Лідер фракції БПП Ігор Гринів у коментарі УП зазначив, що парламент просто не встиг дійти до постанови про візи.

"Чому не голосували за візовий? Тому що ми встигли проголосувати за інші законопроекти, ми ж дурня не валяли", - сказав Гринів.

Як відомо, Верховна Рада мала у четвер розглянути проект постанови 4030 про "звернення до Кабінету Міністрів України щодо припинення дії Угоди між Урядом України і Урядом Російської Федерації про безвізові поїздки громадян України і Російської Федерації".

Міністр закордонних справ Павло Клімкін заявив про необхідність прогнозу і вивчення ризиків, які можуть виникнути в разі введення візового режиму з Російською Федерацією.

Як повідомлялося, після затримання і арешту в Росії українського журналіста Романа Сущенка спікер Верховної Ради Андрій Парубій заявив, що не виключає розгляду питання про введення візового режиму з РФ і розширення санкцій.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: візив'язниця
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоСунак з візитом прибув до Києва

ДБР проводить обшуки в справі онлайн-казино, пов'язаних із Parimatch – джерело

"Христос народився", "я від спільних друзів" – з’явились деталі затримання Гринкевича

ЄС готовий піти на поступки Угорщині, щоб розблокувати допомогу Україні − FT

У ДПСУ розповіли, яка ситуація на кордоні України і Польщі

оновленоСША і Британія завдали авіаударів по базах хуситів у Ємені – ЗМІ

Усі новини...
візи
Латвія частково відновлює видачу віз росіянам, яку призупиняла під час заколоту
Главі МЗС Бельгії загрожує вотум недовіри через візи для представників Ірану та РФ
Росія скасувала візовий режим для громадян Грузії - окрім тривалого перебування
Останні новини
13:54
Товарообіг України торік склав майже 100 мільярдів доларів: експорт суттєво нижчий за імпорт
13:34
Пташиний грип став причиною масової загибелі субантарктичних тюленів – вчені
13:34
Повітряні сили: Ніч на 12 січня була найспокійнішою за останній час
13:23
В Нацбанку побачили потенціал для здешевлення кредитів
13:15
В Амазонії виявили долину загублених міст, побудованих близько 2,5 тисячі років тому – вчені
13:11
У Львові виплачуватимуть по 50 тисяч грн новобранцям ДШВ та морської піхоти
13:11
фотоСунак з візитом прибув до Києва
12:56
США можуть знову вдарити по позиціях хуситів у Ємені − ЗМІ
12:51
фотоУ Львові хірурги усунули підлітку вроджену ваду, якої він не міг позбутися 17 років
12:49
відеоДо найвищої міри заочно засудили росіянина, який розстріляв у спину двох мирних українців
Усі новини...
Реклама: