На Нобелевскую премию мира претендуют 376 человек

Дипломаты, которые вели переговоры по ядерной сделке с Ираном, российская защитница прав мигрантов, женщины-езидки, которые были рабынями группировки "Исламское государство" среди 376 номинантов, выдвинутых на соискание Нобелевской премии мира.



Об этом сообщает в пятницу "Радио Свобода".



Если Нобелевский комитет решит отметить дипломатическое решение противоречий по ядерной программе Тегерана, среди лауреатов будут госсекретарь США Джон Керри и его иранский коллега Джавад Зариф.



Также среди реальных претендентов на премию называют русскую Светлана Ганнушкина за ее многолетнюю работу с беженцами и мигрантами, еще до того, как начался кризис в Европе.



Номинантами являются и жители островов Греции, которые в Эгейском море спасали беженцев, и сирийские добровольцы из организации "Белый шлем" – за их смелые усилия по спасению гражданских, которые ежедневно страдают от непрерывных бомбардировок в Сирии.



Имя лауреата Нобелевской премии мира станет известным в полдень 7 октября.