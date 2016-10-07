На Нобелевскую премию мира претендуют 376 человек

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Пятница, 7 октября 2016, 09:39

Дипломаты, которые вели переговоры по ядерной сделке с Ираном, российская защитница прав мигрантов, женщины-езидки, которые были рабынями группировки "Исламское государство" среди 376 номинантов, выдвинутых на соискание Нобелевской премии мира.

Об этом сообщает в пятницу "Радио Свобода".

Если Нобелевский комитет решит отметить дипломатическое решение противоречий по ядерной программе Тегерана, среди лауреатов будут госсекретарь США Джон Керри и его иранский коллега Джавад Зариф.

Также среди реальных претендентов на премию называют русскую Светлана Ганнушкина за ее многолетнюю работу с беженцами и мигрантами, еще до того, как начался кризис в Европе.

Номинантами являются и жители островов Греции, которые в Эгейском море спасали беженцев, и сирийские добровольцы из организации "Белый шлем" – за их смелые усилия по спасению гражданских, которые ежедневно страдают от непрерывных бомбардировок в Сирии.

Имя лауреата Нобелевской премии мира станет известным в полдень 7 октября.

Темы: Нобелевская премия
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