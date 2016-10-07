На Нобелівську премію миру претендують 376 номінантів

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П'ятниця, 7 жовтня 2016, 09:39

Дипломати, які вели переговори щодо ядерної угоди з Іраном, російська захисниця прав мігрантів,жінки-єзидки, які були рабинями угруповання "Ісламська держава" є серед 376 номінантів, висунутих на здобуття Нобелівської премії миру.

Про це інформує у п'ятницю "Радіо Свобода".

Якщо Нобелівський комітет вирішить відзначити дипломатичне вирішення суперечностей щодо ядерної програми Тегерана, серед лауреатів будуть держсекретар США Джон Керрі і його іранський колега Джавад Заріф.

Також серед реальних претендентів на премію називають росіянку Світлану Ганнушкіну за її багаторічну роботу з біженцями та мігрантами, ще до того, як розпочалася відповідна криза в Європі.

Номінантами є й жителі островів Греції, які в Егейському морі рятували біженців, і сирійські добровольці з організації "Білий шолом" – за їхні сміливі зусилля з порятунку цивільних, які щодня страждають від безперервних бомбардувань у Сирії.

І'мя лауреата Нобелівської премії миру стане відомим опівдні 7 жовтня.

Теми: Нобелівська премія
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