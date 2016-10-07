Порошенко поручил готовиться ко Дню Достоинства и Свободы

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Пятница, 7 октября 2016, 10:20

Президент Петр Порошенко поручил подготовиться к отмечанию Дня Достоинства и Свободы 21 ноября.

Соответствующий указ от 6 октября обнародован на сайте президента.

День Достоинства и Свободы отмечают 21 ноября – в день начала "Оранжевой революции" 2004 года и "Революции Достоинства" 2013 года.

"Указ направлен на обеспечение достойного почтения гражданского мужества участников революционных событий в отстаивании прав человека и европейского будущего Украины, их преданности идеалам свободы, справедливости и утверждение в нашем государстве демократических ценностей", – объясняется на сайте главы государства.

Порошенко поручил правительству создать Организационный комитет по подготовке и отмечанию в 2016 году Дня Достоинства и Свободы и привлечь к его работе представителей центральных и местных органов исполнительной власти, территориальных общин, активных участников революционных событий, представителей ГО "Семья Героев Небесной Сотни", организаций гражданского общества, отечественных ученых.

21 ноября в Киеве, областных центрах, других населенных пунктах планируется провести мемориальные, торжественные и культурно-художественные мероприятия при участии представителей органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, народных депутатов, участников революционных событий в Украине в 2004, 2013-2014 годах, участников АТО, представителей общественных объединений, волонтерских движений, молодежи, духовенства.

В учебных заведениях, военных частях, заведениях культуры и просветительских центрах планируют провести тематические выставки, круглые столы, встречи с активными участниками революционных событий.

Кабинет министров и Киевская городская госадминистрация должны обеспечить предоставление временно надлежащего помещения для хранения экспонатов и обеспечения деятельности Национального мемориального комплекса Героев Небесной Сотни – Музея Революции Достоинства, а также земельного участка в центре Киева для этого комплекса и профинансировать его сооружение.

МИД должен обеспечить проведение заграничными дипучреждениями Украины мероприятий по отмечанию Дня Достоинства и Свободы, а Мининформполитики и Украинский институт национальной памяти – подготовку для государственных СМИ тематических информационных программ и соответствующей социальной рекламы.

МВД и СБУ должны обеспечить безопасность и порядок во время проведения мероприятия ко Дню Достоинства и Свободы.

Государственный комитет телевидения и радиовещания должен обеспечить широкое освещение этих мероприятий и тематические теле- и радиопередачи.

Темы: Майдан Евромайдан Порошенко история
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