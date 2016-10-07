В КС еще не знают, когда рассмотрят жалобу на судебную реформу

00
0
Пятница, 7 октября 2016, 13:26

Глава Конституционного суда Юрий Баулин не знает, когда КС сможет приступить к рассмотрению жалобы Верховного суда на судебную реформу.

Об этом он заявил в пятницу на брифинге, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Мы только вчера зарегистрировали (представление). Когда будет, тогда и будет, у нас есть регламент... Не знаю, когда это будет, называть даты как-то несерьезно", – сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Как известно, 3 октября Верховный суд обратился в Конституционный суд с представлением относительно конституционности отдельных положений закона "О внесении изменений в Конституцию Украины (относительно правосудия)".

Верховный суд, в частности, просит КС признать неконституционными положения закона, которыми предусмотрена ликвидация Верховного суда и высших спецсудов и создание обновленного Верховного суда с кассационными палатами.

Комментируя это представление, глава Верховного суда Ярослав Романюк заявил, что ликвидировать суды может только президент, а не Рада, поэтому эта реформа неконституционна.

В свою очередь вице-спикер Рады Оксана Сыроид и депутат от "Народного фронта" Леонид Емец назвали это заявление Романюка безграмотным, поскольку, согласно Конституции, существование высших судов регулируется законом, а менять законы может исключительно Рада.

По словам Сыроид, если КС примет это представление к рассмотрению, это будет свидетельствовать о его некомпетентности либо коррумпированности.

Темы: суд Конституционный Суд Верховный суд реформа
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.
По теме
"Венецианская комиссия": решения украинских судов не аргументированы 7 октября 2016, 12:07
Экс-"беркутовец": патроны со свинцовыми пулями привозили спецмашины 7 октября 2016, 11:23
Петренко: Россия давно готовила агрессию, Путин еще будет мечтать о суде в Гааге 7 октября 2016, 10:57
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Дело Лавриновича ушло в суд
ОБСЕ подтвердила успешное разведение войск возле Петровского
За сутки в зоне АТО ранены 3 бойца – штаб
Нобелевскую премию мира получил президентКолумбии
Все новости
Фестиваль

Украинские зрители помогли выбрать лучшие короткометражки года

Крутознавство

Cамые интересные новости от креативщика Влада Волочая