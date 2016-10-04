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Сыроед: из-за обжалования судебной реформы ВС следует уволить

Вторник, 4 октября 2016, 12:46

Вице-спикер Верховной Рады Оксана Сыроед утверждает, что Верховный суд проявил безграмотность, обжаловав судебную реформу в Конституционном суде.

Об этом она заявила во вторник во время брифинга.

"Я могу вам сказать как юрист-конституционалист, не как политик, что только уже за это безграмотное утверждение, за это безграмотное решение весь состав Верховного суда должен был бы быть дисквалифицирован и уволен", – сказала она.

По словам Сыроед речь идет даже не о полномочиях президента или парламента, а "об учредительной власти украинского народа, которую осуществляет парламент, меняя Конституцию".

"И, если достопочтенные судьи Верховного суда этого не знают, значит они не имеют права находиться на своих должностях", – сказала она.

Сыроед добавила, что, "если Конституционный суд примет это к производству, это будет свидетельствовать об их непрофессионализме, некомпетентности или коррупционной зависимости".

В свою очередь депутат от "Народного фронта" Леонид Емец во время брифинга также заявил, что Верховный суд не имел оснований для такого обращения в КС.

"Но аргументация, которую они высказали, а именно, что ликвидация судов находится в полномочии президента и Верховная Рада не имела права ликвидировать Высший административный, Высший хозяйственный и Высший общий гражданский суд – она абсолютно противоречит тексту Конституции Украины. Там прямо записано, что именно законом определяется возможность существования высших специализированных судов, что Верховная Рада и сделала законом, соответственно ликвидировав Высший административный, Высший хозяйственный и Высший общий гражданский суды", – заявил он.

Емец убежден, что судьи Верховного суда знали, что все изменения соответствовали Конституции, но все равно обжаловали их.

Как известно, ранее Верховный суд попросил Конституционный суд признать неконституционной ликвидацию высших специализированных судов и конкурсный отбор судей. Председатель ВС Ярослав Романюк заявил, что ликвидировать суды якобы может только президент, а не Рада.

Изменения в Конституцию в части судебной реформы вступили в силу 30 сентября.

Украинская правда

Темы: судВерховный судКСреформыКонституция
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