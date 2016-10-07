Госдума поздравит Путина букетом с четным количеством роз

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Пятница, 7 октября 2016, 13:33

Депутаты Госдумы РФ отправят президенту Владимиру Путину на день рождения 450 роз.

Решение об этом было принято в начале пленарного заседания нижней палаты парламента в пятницу, передает РБК.

"Давайте пошлем корзину роз. Нас 450 депутатов, есть предложение – 450 роз. Давайте пошлем корзину с благодарностью за его неустанный труд ", – сказала депутат-единоросс Валентина Терешкова.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин спросил у депутатов, нет ли возражений. Они поддержали предложение аплодисментами, отмечает РБК.

Как известно, 7 октября президенту России Владимиру Путину исполнилось 64 года.

Темы: Путин
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Комментарии — 3
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IP: 89.19.123.---Balabanoff07.10.2016 14:46
Хай не пожлобляться і на маленьку труну для маленького вовика в придачу до парної кількості троянд. А що робити, якщо така традиція, традицій треба дотримуватись.
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IP: 193.93.216.---llkorol07.10.2016 14:37
Народні прикмети ще ніхто не відміняв. Дай, боже, щоб так і сталося, та прости за не хороші думки, але це ж наш ворог!!!
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IP: 185.46.222.---goro07.10.2016 14:27
Офігенна новина. Більше УП писати, напевне, нічого...
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