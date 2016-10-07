Держдума привітає Путіна букетом з парною кількістю троянд

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П'ятниця, 7 жовтня 2016, 13:33

Депутати Держдуми РФ відправлять президенту Володимиру Путіну на день народження 450 троянд.

Рішення про це було прийнято на початку пленарного засідання нижньої палати парламенту в п'ятницю, передає РБК.

"Давайте пошлемо кошик троянд. Нас 450 депутатів, є пропозиція – 450 троянд. Давайте пошлемо кошик з вдячністю за його невтомну працю", – сказала депутат-єдинорос Валентина Терешкова.

Спікер Держдуми В'ячеслав Володін запитав у депутатів, чи немає заперечень. Вони підтримали пропозицію оплесками, зазначає РБК.

Як відомо, 7 жовтня президенту Росії Володимиру Путіну виповнилося 64 роки.

Теми: Путін
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Коментарі — 3
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IP: 89.19.123.---Balabanoff07.10.2016 14:46
Хай не пожлобляться і на маленьку труну для маленького вовика в придачу до парної кількості троянд. А що робити, якщо така традиція, традицій треба дотримуватись.
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IP: 193.93.216.---llkorol07.10.2016 14:37
Народні прикмети ще ніхто не відміняв. Дай, боже, щоб так і сталося, та прости за не хороші думки, але це ж наш ворог!!!
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IP: 185.46.222.---goro07.10.2016 14:27
Офігенна новина. Більше УП писати, напевне, нічого...
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