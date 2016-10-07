Разведка сообщает о новых потерях боевиков на Донбассе

Главное управление разведки Минобороны Украины сообщает о шести раненых военнослужащих из личного состава ВС РФ на Донбассе.

Об этом говорится в сообщении ведомства в Facebook.

"Очередные потери личного состава ВС РФ на востоке Украины в течение суток составили шесть раненых со склада (три - 11 отдельного мотострелкового полка/Макеевка/, по одному из состава отдельного штурмового батальона/Макеевка/9 отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты/ Новоазовск/1 АК/Донецк/ и 6 отдельного мотострелкового полка/Стаханов/2 АК/Луганск/ВС РФ", - говорится в сообщении.

В то же время указывается, что боевики продолжают обстрелы из 122-мм артиллерийских систем и 82-мм и 120-мм минометов.

Как известно, мониторинговая миссия ОБСЕ подтвердила синхронное разведения военных у Петровского в Донецкой области.

Украинская правда