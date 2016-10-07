Генпрокуратура до сих пор никого не подозревает в отравлении Ющенко
Генпрокуратура до сих пор никому не сообщила о подозрении в рамках расследования уголовного производства об отравлении бывшего президента Виктора Ющенко.
Об этом сообщила ГПУ, передают "Украинские новости".
"В данный момент сообщение о подозрении не складывались, меры пресечения не избирались", - говорится в ответе.
Генпрокуратура продолжает расследование дела по факту покушения на жизнь Ющенко.
В ведомстве не сообщили, сдавал ли Ющенко кровь на анализ, который был необходим еще в конце 2014 году для передачи дела в суд.
Как известно, в конце октября 2011 года Генпрокуратура заявила, что согласовывает с Ющенко лабораторию для повторного анализа крови по делу о его отравлении.
22 октября 2004 Генпрокуратура закрыла дело, возбужденное по факту отравления Ющенко, а в декабре того же года возобновила его расследование.
Не дослівно, але приблизно так він казав у 2005:
"Ми знаємо хто провозив, який депутат супроводжував."
(Мається на увазі диоксин).