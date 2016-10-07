Большинство поляков не против дать убежище украинцам - опрос

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Пятница, 7 октября 2016, 21:50

Жители Польши в целом благосклонно относятся к идее принятия жителей востока Украины, которые вынуждены покидать регионы, где продолжается вооруженных конфликт с Россией.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Центром исследования общественного мнения (CBOS), сообщает Радио Польша.

Предоставление украинцам убежища в Польше поддерживает 57% поляков, против высказывается 38%, а 6% не смогли ответить на этот вопрос. По сравнению с августом, число поляков, которые готовы принимать просителей убежища из Украины выросло на 3%.

В то же время, 67% респондентов считают, что Польша не должна принимать беженцев с Ближнего Востока и Северной Африки, которые прибывают в страны Европейского Союза.

28% опрошенных считают, что Польша должна предоставить им убежище, а 5% не смогли ответить на этот вопрос.

Чаще всего против принятия в Польше беженцев высказывается молодежь в возрасте от 18 до 34 лет, жители сел с базовым и профессиональным образованием. Это лица, которые имеют самый низкий личный доход на человека в домашнем хозяйстве и которые плохо оценивают свое материальное положение.

Европейская правда

Темы: Польша Донбасс
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