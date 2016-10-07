В МИД РФ огрызнулись на заявление Керри о военных преступлениях

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Пятница, 7 октября 2016, 23:09

МИД РФ заявляет, что госсекретарь США нагнетает ситуацию.

Такую позицию озвучила пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова, передают РИА Новости.

"Заявление Керри - это пропаганда. За этой терминологией стоят очень серьезные юридические последствия, и я думаю, что Керри употреблял все эти термины с точки зрения нагнетания ситуации. Если речь заходит о военных преступлениях, американские представители должны начать с Ирака. А потом перейти на Ливию, обязательно на Йемен — разобраться, что там", — сказала Захарова в интервью телеканалу "Дождь"

Она добавила, что "американская сторона просто не смогла выполнить соглашения о перемирии" в Сирии. "Они сами сказали нам, что у них нет рычагов давления на оппозицию", — заключила официальный представитель МИД РФ.

Как известно, в пятницу госсекретарь США Джон Керри призвал расследовать действия РФ в Сирии как военные преступления.

Темы: Росcия США Сирия
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Комментарии — 1
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IP: 76.69.155.---stork08.10.2016 00:46
Якщо були підстави, то чому "Вєлікая Росія" не вимагала розслідування? Розраховували на те, що Америка поведеться таким же чином, коли настане час Орді відповідати за злодіяння? Час зрозуміти, що підлість карається.
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