В МИД РФ огрызнулись на заявление Керри о военных преступлениях

МИД РФ заявляет, что госсекретарь США нагнетает ситуацию.

Такую позицию озвучила пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова, передают РИА Новости.

"Заявление Керри - это пропаганда. За этой терминологией стоят очень серьезные юридические последствия, и я думаю, что Керри употреблял все эти термины с точки зрения нагнетания ситуации. Если речь заходит о военных преступлениях, американские представители должны начать с Ирака. А потом перейти на Ливию, обязательно на Йемен — разобраться, что там", — сказала Захарова в интервью телеканалу "Дождь"

Она добавила, что "американская сторона просто не смогла выполнить соглашения о перемирии" в Сирии. "Они сами сказали нам, что у них нет рычагов давления на оппозицию", — заключила официальный представитель МИД РФ.

Как известно, в пятницу госсекретарь США Джон Керри призвал расследовать действия РФ в Сирии как военные преступления.