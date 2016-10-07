В МЗС РФ огризнулися на заяви Керрі про військові злочини

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П'ятниця, 7 жовтня 2016, 23:09

МЗС РФ заявляє, що держсекретар США нагнітає ситуацію.

Таку позицію озвучила прес-секретар МЗС РФ Марія Захарова, передають  РИА Новости.

"Заява Керрі - це пропаганда. За цією термінологією стоять дуже серйозні юридичні наслідки, і я думаю, що Керрі вживав всі ці терміни з точки зору нагнітання ситуації. Якщо мова заходить про військові злочини, американські представники повинні почати з Іраку. А потім перейти на Лівію, обов'язково на Ємен - розібратися, що там", - сказала Захарова в інтерв'ю телеканалу "Дождь".

Вона додала, що "американська сторона просто не змогла виконати угоди про перемир'я" в Сирії. "Вони самі сказали нам, що у них немає важелів тиску на опозицію", - сказала офіційний представник МЗС РФ.

Як відомо, в п'ятницю держсекретар США Джон Керрі закликав розслідувати дії РФ в Сирії як військові злочини.

Теми: Росія США Сирія
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Коментарі — 1
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IP: 76.69.155.---stork08.10.2016 00:46
Якщо були підстави, то чому "Вєлікая Росія" не вимагала розслідування? Розраховували на те, що Америка поведеться таким же чином, коли настане час Орді відповідати за злодіяння? Час зрозуміти, що підлість карається.
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