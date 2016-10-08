На границе с Польшей в очередях стоят более тысячи авто

00
0
Суббота, 8 октября 2016, 00:27

По состоянию на 22:00 7 октября в пунктах пропуска на границе с Польшей стоят 1050 автомобилей.

Об этом сообщает Западное управление Госпогранслужбы Украины в Facebook.

В частности, в пункте пропуска "Устилуг" стоят 410 автомобилей, "Ягодин авто" – 150, "Рава-Руська" – 120, "Угринов" – 110, "Краковец" – 90, "Шегини" – 60, "Грушев" – 60 "Смильница" – 50.

На границе с Румынией в пункте пропуска "Порубное" стоят 90 машин.

На границе со Словакией, Венгрией и Молдовой очередей не зафиксировано.

Темы: Польша
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.
По теме
Большинство поляков не против дать убежище украинцам - опрос 7 октября 2016, 21:50
Польша упростила получение шенгенской визы в Киеве 7 октября 2016, 12:49
На границе с Польшей застряли более 1000 авто 7 октября 2016, 08:20
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
МВФ: Борьба с коррупцией – ключевое условие для продолжения сотрудничества с Украиной
НАБУ завершило расследование против прокурора АТО Кулика
Украина передала суду в Лондоне свои доказательства против РФ
Керри: Россия должна ответить за военные преступления в Сирии
Все новости
Скиф из Трахтемирива

Как отшельник живет без денег в месте силы

Фестиваль

Украинские зрители помогли выбрать лучшие короткометражки года