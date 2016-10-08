На границе с Польшей в очередях стоят более тысячи авто

По состоянию на 22:00 7 октября в пунктах пропуска на границе с Польшей стоят 1050 автомобилей.



Об этом сообщает Западное управление Госпогранслужбы Украины в Facebook.



В частности, в пункте пропуска "Устилуг" стоят 410 автомобилей, "Ягодин авто" – 150, "Рава-Руська" – 120, "Угринов" – 110, "Краковец" – 90, "Шегини" – 60, "Грушев" – 60 "Смильница" – 50.

На границе с Румынией в пункте пропуска "Порубное" стоят 90 машин.

На границе со Словакией, Венгрией и Молдовой очередей не зафиксировано.