В Грузии проходят парламентские выборы

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Суббота, 8 октября 2016, 10:04

Все избирательные участки в Грузии открылись в 8 часов утра, процесс голосования проходит спокойно.

Об этом на первом информационном брифинге в ЦИК Грузии заявила спикер комиссии Анна Микеладзе, сообщает "Грузия Online".

"Сегодня проходят выборы в парламент Грузии. Вместе с парламентскими выборами в 6 округах Аджарии проходят выборы в Верховный совет Аджарии. Кроме этого, в разных избирательных округах Грузии проводятся промежуточные выборы в муниципальные собрания, внеочередные выборы мэров и глав управ", - отметила Микеладзе.

"Все избирательные участки открылись для избирателей в 08:00. Процесс голосования проходит в спокойной и доступной для всех обстановке", - сказала она.

Темы: Грузия
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