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Саакашвили заявил, что собирается вернуться в Грузию - СМИ

Воскресенье, 2 октября 2016, 14:23
Саакашвили заявил, что собирается вернуться в Грузию - СМИ

Глава Одесской ОГА Михеил Саакашвили подтвердил, что намерен вернуться в Грузию.

Об этом, как пишет Думская. net со ссылкой на телекомпанию "Рустави-2", он заявил в Нью-Йорке во время встречи со сторонниками своей партии "Единое национальное движение".

"Я действительно собираюсь вернуться в Грузию и защитить интересы результатов выборов", - отметил Саакашвили.

Кроме того Саакашвили отметил, что на должность главы МВД Грузии видит нынешнюю главу Нацполиции Украины Хатию Деканоидзе.

"Этот вопрос не решен с членами партии, поскольку партия в конечном итоге сама должна все решить, но я, например, привез бы Хатию Деканоидзе в Грузию и назначил бы министром внутренних дел", - отметил он.

Как известно, ранее супруга Саакашвили - Сандра Руловс, которая баллотируется в мажоритарные депутаты - заявила, что она "представляет своего мужа, который обязательно в ближайшие дни вернется в Грузию".

Парламентские выборы в Грузии состоятся 8 октября.

Темы: СаакашвилиГрузиявиборы
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