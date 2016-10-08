Перед посольством РФ в Варшаве вспоминали погибших в Украине

00
0
Суббота, 8 октября 2016, 10:23

Несколько украинцев в черной одежде в пятницу вечером развернули перед посольством России в Варшаве фотографии украинских воинов, погибших на востоке в результате агрессии России в Украине.

 
Все фото "Укринформ"

Молчаливая акция под названием "Их смерть на его совести", которую организовал варшавский евромайдан, была посвящена очередной годовщине со дня рождения президента России Владимира Путина, сообщает "Укринформ".

 

"Мы взяли портреты ближайших нам людей - друзей, знакомых, отдавших жизнь за Украину. Для кого-то - это члены семьи, или тот, с кем вместе учились в школе, для кого-то это просто друзья, а кто-то взял портрет неизвестного солдата, с которым никогда лично не был знаком. И мы под посольством России молчим, но нам кажется, что душам этих людей есть что пожелать тому, на чьей совести их смерть. Поэтому, мы, живые, просто держим сегодня наших друзей за руки и надеемся, что рано или поздно мы победим", - заявила в комментарии "Укринформу" лидер варшавского евромайдана Наталья Панченко.

 

Она отметила, что в первый год войны в день рождения украинцы писали Путину письма, а в прошлом году принесли ему к посольству гробы и похоронные венки - то, с чем он пришел в Украину.

 

"А в этом году мы решили, что за предыдущие годы мы сказали все, что хотели сказать. В принципе, с тем человеком, который утопил всю Украину в крови, нам больше не о чем говорить", - отметила Панченко.

 

Акция вызвала интерес у польских СМИ. Ее участники рассказывали представителям медиа о своих близких и знакомых, которых потеряли на востоке Украины.

Темы: Польша Путин
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.
По теме
На границе с Польшей в очередях стоят более тысячи авто 8 октября 2016, 00:27
Большинство поляков не против дать убежище украинцам - опрос 7 октября 2016, 21:50
Польша упростила получение шенгенской визы в Киеве 7 октября 2016, 12:49
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Найем: Украине навязывают жестокие условия "Минска"
МВФ считает проект бюджета реалистичным — Данилюк
МВФ: Борьба с коррупцией – ключевое условие для продолжения сотрудничества с Украиной
НАБУ завершило расследование против прокурора АТО Кулика
Все новости
Другой город

Марианна Факас о велокультуре Лондона

Фестиваль

Украинские зрители помогли выбрать лучшие короткометражки года