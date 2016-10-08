В Крыму продлили арест двум фигурантам "дела 26 февраля"

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Суббота, 8 октября 2016, 13:07

В оккупированном Крыму "Центральный районный суд" Симферополя в пятницу продлил еще на 3 месяца срок содержания под стражей фигурантам "дела 26 февраля" Али Асанову и Мустафе Дегерменджи.

Они будут находиться под арестом до 7 января 2017 года, сообщает Крымская правозащитная группа на своей странице в Facebook.

"Мустафе Дегерменджи и Али Асанову продлили срок содержания до 7 января 2017 года! В зал суда нас так и не пустили, они решили, что предварительное судебное заседание стоит провести в закрытом режиме", - написала сестра Мустафы Дегерменджи Мавиле на своей странице в Facebook.

Она также сообщила, что следующее судебное заседание по Дегерменджи и Асанову назначено на 17 октября на 15:00.

Как сообщалось, 29 января 2015 года в Крыму был задержан зампредседателя Меджлиса Ахтем Чийгоз по подозрению "в организации и участии в массовых беспорядках 26 февраля 2014 года". По этому же "делу" Али Асанов был арестован 15 апреля. Мустафа Дегерменджи — 7 мая в селе Грушевка под Судаком.

Темы: Крым
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