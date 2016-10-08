Дело Чийгоза: Адвокат будет искать "потерпевшего" в Киеве

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Суббота, 8 октября 2016, 15:07

Адвокат замглавы Меджлиса Ахтема Чийгоза Николай Полозов прилетит в Киев, чтобы разыскать "потерпевшего" по делу своего подзащитного.

Об этом Полозов сообщил в комментарии "Громадському радіо". 

Он напомнил, что во время судебного заседания 6 октября выяснилось, что один из "потерпевших" покинул Крым и поехал в Киев, как он указал в заявлении, на постоянное место жительства, в связи с чем прокурор просила объявить его показания.

Чийгоз настаивает, чтобы этот человек лично прибыл в суд.

"Суд в Киеве поручил мне сделать все по розыску этого "потерпевшего" и, по возможности, убедить его прибыть в суд", - сообщил он и выразил уверенность, что найти этого человека в Киеве будет не сложно.

Полозов также отметил, что в деле Чийгоза - 84 "потерпевших" и 78 человек - свидетели обвинения.

"Многие из них говорят откровенную ложь. Позиция Чийгоза заключается в том, что они все должны быть допрошены в суде, чтобы выявить все обстоятельства, о которых они говорят, где в них содержится ложь. И прокурор, когда определялся порядок исследования доказательств, сказал, что будут допрошены все потерпевшие, все свидетели", - отметил Полозов.

Темы: Крым Меджлис суд
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