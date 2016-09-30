У Криму продовжили арешт Чийгоза до січня

У четвер, 29 вересня, суд продовжив арешт для заступника голови Меджлісу Ахтема Чийгоза до січня 2017 року.

Про це в Facebook повідомила його дружина Ельміра Аблялімова.

"На засіданні суду термін утримання Ахтема Чийгоза продовжений до 8 січня 2017 року", - написала вона.

Як відомо, російська окупаційна влада почала переслідувати багатьох кримських татар після анексії Криму, зокрема – Ахтема Чийгоза.

Його звинувачують в участі в акції протесту проти анексії півострова 26 лютого 2014 року.

Як відомо, у четвер, 29 вересня, Верховний суд РФ остаточно визнав законною заборону діяльності Меджлісу кримських татар на території Росії як "екстремістської організації".