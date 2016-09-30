Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Криму продовжили арешт Чийгоза до січня

П'ятниця, 30 вересня 2016, 06:02
У Криму продовжили арешт Чийгоза до січня

У четвер, 29 вересня, суд продовжив арешт для заступника голови Меджлісу Ахтема Чийгоза до січня 2017 року.

Про це в Facebook повідомила його дружина Ельміра Аблялімова.

"На засіданні суду термін утримання Ахтема Чийгоза продовжений до 8 січня 2017 року", - написала вона.

Як відомо, російська окупаційна влада почала переслідувати багатьох кримських татар після анексії Криму, зокрема – Ахтема Чийгоза.

Його звинувачують в участі в акції протесту проти анексії півострова 26 лютого 2014 року.

Як відомо, у четвер, 29 вересня, Верховний суд РФ остаточно визнав законною заборону діяльності Меджлісу кримських татар на території Росії як "екстремістської організації". 

Теми: Меджлісанексія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ЄС готовий піти на поступки Угорщині, щоб розблокувати допомогу Україні − FT

У ДПСУ розповіли, яка ситуація на кордоні України і Польщі

ISW пояснив, завдяки чому окупантам вдається проводити планові ротації

оновленоСША і Британія завдали авіаударів по базах хуситів у Ємені – ЗМІ

відеоУ Києві була снігова гроза – синоптикиня

Пентагон не знайшов достовірних доказів розкрадання американської зброї в Україні

Усі новини...
Меджліс
Меджліс просить офіційно визнати його представником кримськотатарського народу
Голова Меджлісу закликав росіян покинути Крим: Одна нога у Воронежі, інша – на мосту
Меджліс: Загроза нападу Росії реальна, але Київ не покинемо
Останні новини
09:43
ЄС готовий піти на поступки Угорщині, щоб розблокувати допомогу Україні − FT
09:24
Лідер президентських перегонів у Фінляндії обіцяє не мати жодних справ з РФ
09:24
У ДПСУ розповіли, яка ситуація на кордоні України і Польщі
09:11
В Україні за час великої війни побільшало жінок на "чоловічих" посадах
08:52
Глава МЗС Литви: Ротація ППО на сході НАТО була б адекватною відповіддю на загрозу РФ
08:48
Росія вимагає терміново зібрати Радбез ООН через удари по базах хуситів у Ємені
08:38
Україна та Латвія підписали документи про технічну, фінансову та оборонну співпрацю
08:16
фото У Словаччині тисячі людей протестували проти уряду Фіцо
08:11
Захисники України за добу знищили 840 загарбників, 10 танків і засіб ППО росіян
07:55
Росіяни пропонують мешканцям ТОТ вугілля в обмін на паспорт РФ − Спротив
Усі новини...
Реклама: