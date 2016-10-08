На Закарпатье выявили наркоторговцев: причастна родня депутата

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Суббота, 8 октября 2016, 15:56

На Закарпатье разоблачена организованная группировка наркоторговцев, которые оптом сбывали наркотики растительного и синтетического происхождения в Мукачевском, Раховском и Тячевском районах области.

Об этом 8 октября сообщили в Службе безопасности Украины.

В частности, задержаны распространитель наркотиков в центре Мукачево "на горячем" во время реализации очередной партии товара. Спецоперация по задержанию остальных членов банды состоялась одновременно в местах их проживания.

Во время обысков правоохранители изъяли большое количество наличных денег в иностранной и национальной валюте - по предварительным подсчетам более 100 000 грн, готовые к употреблению наркотики на сумму 150 тыс грн по ценам "черного" рынка, прекурсоры, принадлежности для взвешивания и расфасовки.

"Оперативники СБУ установили, что к функционированию сети производства и сбыта наркотиков причастен близкий родственник депутата одного из местных советов области. Участники преступной группы, в том числе близкий родственник депутата, задержаны", - сообщили в СБУ.

По факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины, проводятся оперативно-следственные действия.

Украинская правда

Темы: Закарпатье СБУ
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