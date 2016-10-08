На Закарпатті викрили наркоторговців: причетний родич депутата

На Закарпатті викрито організоване угруповання наркоторгівців, які оптом збували наркотики рослинного та синтетичного походження у Мукачівському, Рахівському та Тячівському районах області.

Про це 8 жовтня повідомили у Службі безпеки України.

Зокрема, затримано розповсюджувача наркотиків у центрі Мукачева "на гарячому" під час реалізації чергової партії товару. Спецоперація із затримання інших членів банди відбулася одночасно у місцях їхнього проживання.

Під час обшуків правоохоронці вилучили велику кількість готівки в іноземній та національній валюті - за попередніми підрахунками понад 100 тисяч грн, готові до вживання наркотики на суму 150 тис грн за цінами "чорного" ринку, прекурсори, приладдя для зважування та розфасовки.

"Оперативники СБУ встановили, що до функціонування мережі виготовлення та збуту наркотиків причетний близький родич депутата однієї з місцевих рад області. Учасники злочинної групи, у тому числі близький родич депутата, затримані", - повідомили в СБУ.

За фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України, тривають оперативно-слідчі дії.

Українська правда