Латвия усилила наблюдение за границей и воздушным пространством из-за России

В вооруженных силах Латвии начата активная "перекличка" персонала, а также усилено наблюдение за границей и воздушным пространством государства.

Об этом сообщает местное издание Delfi со ссылкой на министерство обороны страны.

Как пишет издание, поводом к этому стала высокая активность армии России в непосредственной близости стран Балтии.

Так, в течение двух дней возле границы Латвии идентифицированы самолеты ВВС РФ: тактические бомбардировщики Су-27, многоцелевые истребители Су-27, а также военно-транспортный Ан-26.

Возле сухопутной границы проходят совместные учения 76-й и 98-й воздушно-десантной дивизии с элементами полноценной боевой деятельности. Помимо этого, 76-я дивизия впервые укреплена танковой ротой.

Под видом логистических учений Балтийский флот РФ перебрасывает в Калининградскую область оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер".