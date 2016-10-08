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В РФ подтвердили: перебрасывают "Искандеры" ближе к ЕС. В Польше "обеспокоены"

Суббота, 8 октября 2016, 16:07

Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков подтвердил переброску ракетных комплексов "Искандер-М" под Калининград.

Об этом сообщает "Интерфакс".

Конашенков пояснил, что размещение ракет происходит в рамках боевой подготовки Вооруженных сил.

"Не является каким-то исключением и Калининградская область, куда эти подразделения ракетных войск неоднократно перебрасывались и будут перебрасываться в рамках боевой подготовки Вооруженных сил России", - заявил представитель Минобороны РФ.

В свою очередь в Министерстве обороны Польши выразили "обеспокоенность" сообщениями о переброске ракет "Искандер", сообщает Польское радио.

Как отметил министр обороны Антони Мацаревич, сообщение о последних действиях РФ "вызывают нашу крайнюю обеспокоенность".

Мацаревич заверил, что любые подобные движения вооружение "контролируются" находятся на контроле Министерства обороны Польши.

Как известно, ранее эстонский портал ERR.ee со ссылкой на собственные источники сообщил, что Балтийский флот РФ под видом логистических учений перебрасывает в Калининградскую область оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер".

По данным издания, для перевозки используется автомобильно-железнодорожный паром "Амбал", который сейчас движется в Балтийском море и должен прибыть в Калининград.

"Украинская правда" в Threads

Темы: РосcияоружиеПольшаЕС
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