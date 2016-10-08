Суд над двумя фигурантами "дела 26 февраля" назначен на 17 октября

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Суббота, 8 октября 2016, 20:37

В аннексированном Россией Крыму назначили дату очередного судебного заседания по "делу 26 февраля", фигурантами которого являются крымские татары Али Асанов и Мустафа Дегерменджи.

Об этом пишут Крым. Реалии со ссылкой на данные объединения "Крымская солидарность" и родственников обвиняемых.

Согласно сообщению, заседание Центрального районного суда Симферополя состоится в 15:00 17 октября.

Как известно, 7 октября фигурантам по делу "26 февраля" Асанову и Дегерменджи продлили срок содержания под стражей до 7 января 2017 года.

Российский суд Крыма разделил "дело 26 февраля" на два: в отношении замглавы Меджлиса крымских татар Ахтема Чийгоза и по другим фигурантам процесса - Али Асанову и Мустафе Дегерменджи.

29 сентября суд продлил арест для Ахтема Чийгоза до января 2017 года. Его обвиняют в участии в акции протеста против аннексии полуострова 26 февраля 2014.

На последних заседаниях по делу Чийгоза в "Верховном суде" аннексированного Крыма "пострадавшие" свидетельствуют, что не видели Чийгоза 26 февраля под стенами Верховной Рады Крыма и о его действиях ничего сообщить не могут.

Темы: Крым Росcия аннексия
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