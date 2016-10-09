Запланированный отвод войск в Станице Луганской не состоится - Гарбуз

195 просмотров
0
Воскресенье, 9 октября 2016, 10:27

Запланированный на 9 октября отвод подразделений ВСУ в Станице Луганской не состоится.

Об этом сообщил председатель Луганской ОГА Юрий Гарбуз на своей странице в Facebook в воскресенье.

"Запланированный на сегодня отвод подразделений ВСУ в Станице Луганской не состоится!", - написал он.

Гарбуз поблагодарил всех, кто поддержал его позицию по разведению войск в Станице Луганской.

"Я поддерживаю усилия украинской дипломатии в Минском переговорном процессе и все договоренности, которые ведут к миру", - добавил он.

"Я уверен, что благодаря мудрости и государственному подходу высшего руководства государства, консолидированной позиции с представителями Штаба АТО нам удастся выполнить Рамочное соглашение и не потерять Станицу Луганскую", - отметил Гарбуз.

Как известно, Рамочное соглашение по отводу войск на трех участках линии разграничения на Донбассе было подписано 21 сентября 2016 в Минске с участием Трехсторонней контактной группы.

Документ предусматривает создание трех зон безопасности в населенных пунктах Золотое, Петровское и Станица Луганская.

1 октября на окраине города Золотое Луганской области произошло отвода подразделения Вооруженных Сил Украины на определенные рубежи.

В пятницу мониторинговая миссия ОБСЕ подтвердила синхронное разведения военных возле Петровского в Донецкой области.

7 октября Минобороны заявило, что вблизи КПВВ в Станице Луганской пророссийские боевики ведут обстрелы, что делает невозможным разведения войск на Луганском направлении.

Украинская правда

Темы: Луганская область
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.
По теме
В Луганской области погиб украинский офицер 2 октября 2016, 15:42
Луганская ОГА: пропуск в Станице Луганской останавливали по политическим причинам 1 октября 2016, 15:50
Миссия ОБСЕ жалуется на мины в Счастье 1 октября 2016, 12:38
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Запланированный отвод войск в Станице Луганской не состоится - Гарбуз
Партия Саакашвили проигрывает правящей партии Грузии
Республиканцы размышляют над заменой кандидатуры Трампа
В больнице в Днипре умер тяжелораненый боец ВСУ
Все новости
Дети

Врете детям? Они это чувствуют, предостерегают психологи

Другой город

Марианна Факас о велокультуре Лондона