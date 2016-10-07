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Обстрелы боевиков не дают развести войска в Станице Луганской

Пятница, 7 октября 2016, 15:03

Вблизи КПВВ в Станице Луганской пророссийские боевики ведут обстрелы, что делает невозможным разведения войск на Луганском направлении.

Об этом говорится в сообщении Минобороны Украины на официальном сайте.

"На Луганском же направлении, за прошедшие сутки российско-оккупационными войсками было совершено 10 обстрелов позиций подразделений Вооруженных Сил Украины. В частности, несколько, около КПВВ в Станице Луганской. Это значит, что провести данное мероприятие (разведение - ред.) на Луганском направлении Вооруженные силы Украины в настоящее время не имеют возможности", - сказано в сообщении.

В то же время в Минобороны подтвердили, что в районе н.п. Петровское Донецкой области произошло отвода сил и средств украинских подразделений в рамках Минских договоренностей.

"Силы АТО отошли на 1 км на запад и заняли новые, заранее оборудованные позиции. Процесс отвода был верифицирован представителями СММ ОБСЕ и СЦКК", - сообщает ведомство.

Как известно, Рамочное соглашение по отводу войск на трех участках линии разграничения на Донбассе было подписано 21 сентября 2016 в Минске с участием Трехсторонней контактной группы.

Документ предусматривает создание трех зон безопасности в населенных пунктах Золотое, Петровское и Станица Луганская.

1 октября на окраине города Золотое Луганской области произошло отвода подразделения Вооруженных Сил Украины на определенные рубежи.

В пятницу мониторинговая миссия ОБСЕ подтвердила синхронное разведения военных возле Петровского в Донецкой области.

Украинская правда

Темы: МинобороныДонбассАТО
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