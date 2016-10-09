Россия обещает Крыму стабильное водоснабжение в 2019 году

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Воскресенье, 9 октября 2016, 13:52

Стабильная система обеспечения аннексированного Россией Крыма водой будет налажена к 2019 году.

Об этом заявил журналистам министр природных ресурсов и экологии России Сергей Донской после совещания, посвященного водоснабжению полуострова, сообщает ТАСС.

"Будет подготовлена вся инфраструктура, проложены трубопроводы, и в 2017-2019 году мы выйдем на более стабильное обеспечение водой всех регионов Крыма", - сказал Донской.

По его словам, речь, прежде всего, идет о восточных регионах полуострова. "Планы по прокладке трубопроводов должны быть выполнены, чтобы мы могли гибко распределять водные ресурсы для обеспечения в первую очередь восточного Крыма, где ситуация критичная. Здесь необходимы усилия в большем объеме", - подчеркнул он.

Оценивая ситуацию с прогнозными показателями Росгидромета по уровню осадков в Крыму, Донской сообщил, что ситуация "с точки зрения наполнения водохранилищ немного хуже, чем в прошлом году".

В первую очередь потому, что осадков в этом году на полуострове выпало меньше, чем в предыдущие годы, а увеличения их осенью также не ожидается. "Поэтому нам надо ориентироваться на то, что увеличения воды в водохранилищах не будет", - отметил он.

Министр сообщил, что намерен инициировать проверки водопользователей Крыма, которые допускают незаконный отбор воды, в ситуации, когда полуостров испытывает ее острый дефицит.

Как известно, после аннексии Крыма Украина прекратила подачу воды на полуостров по Северо-Крымскому каналу. 

Темы: Крым
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