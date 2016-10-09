В России обещают не использовать оружейный плутоний в военных целях

Москва ни при каких обстоятельствах не будет использовать в военных целях плутоний, подпадающий под соглашение с США, из которого Россия на этой неделе вышла, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

В интервью "Первому каналу" министр отметил, что это соглашение предусматривает возможность любой из сторон выйти из договоренности в случае коренного изменения обстоятельств, сообщает РИА Новости.

Он добавил, что, хотя Россия и вышла из этого договора, в Москве заявили, что "не будем плутоний, подпадающий под этот договор, использовать в военных целях ни при каких обстоятельствах".

"Это наше обязательство. Но бессмысленно сотрудничать, когда другая сторона немного играет в односторонние игры и не выполняет свои обязательства. Это, кстати, вопрос о договороспособности", — сказал глава российского МИД.

Как сообщалось, Россия приостановила действие соглашения с правительством США об утилизации оружейного плутония, а также протоколов к настоящему соглашению.