Трассу Киев-Чоп возле Львова разблокировали

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Воскресенье, 9 октября 2016, 18:14

Протестующие жители села Солонка разблокировали международную автотрассу Киев-Чоп неподалеку Львова.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на пресс-службу управления патрульной полиции Львова.

Ранее в воскресенье в полиции сообщали, после обеда около 100 человек устроили акцию протеста против переноса конечной остановки пригородных автобусов на АС-3 по улице Петлюры во Львове.

Они беспрерывно ходили по пешеходному переходу, в результате чего образовался многокилометровый затор в сторону Львова.

По мнению участников акции протеста, перенос маршрутов пригородных автобусов создает им значительные неудобства при поездках на работу и увеличивает денежные расходы на проезд, поскольку приходится платить.

Темы: Львовщина
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