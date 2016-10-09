Климкин хочет, чтобы министры были членами парламента

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Воскресенье, 9 октября 2016, 23:07

Министр иностранных дел Павел Климкин выступает за членство министров в парламенте.

Об этом он сказал в воскресенье в эфире канала "112 Украина".

"Я считаю, что вообще в перспективе это должно быть изменено, и министры должны быть членами парламента. Эта система, которая действует сейчас, до конца не соответствует тому, куда мы идем", - считает министр.

Климкин также анонсировал в ближайшее время назначение послов Украины во многих государствах.

"Многие послы будут назначены в следующие недели. У нас меняются послы и у нас завершается ротация", - сказал он.

Украинская правда

Темы: Климкин Верховная Рада Кабинет министров
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